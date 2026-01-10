Drei Menschen bei Verkehrsunfall auf der B51 verletzt

Nach einem Zusammenstoß auf der B51 sind drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. Die Bundesstraße bleibt derzeit voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Bundesstraße im Landkreis Trier-Saarburg sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei ein Autofahrer aus Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier auf der Bundesstraße unterwegs gewesen als er mit einem anderen Auto kollidierte. Dieser sei gerade in den fließenden Verkehr eingefahren. Bei dem Unfall seien beide Fahrer verletzt worden – der Fahrer des aus Bitburg kommenden Pkw schwer. In dessen Auto saß auch das Kind.

Weitere Details wie etwa das Alter der Verletzten teilte die Polizei nicht mit. Die Staatsanwaltschaft Trier habe ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet.