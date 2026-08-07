Verkehr
Drei Menschen bei Unfall in Rheinland-Pfalz gestorben
Quadunfall Bielefeld
Sanitäter bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Ein Auto gerät auf einer Landstraße in den Gegenverkehr - und stößt mit einem anderen entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Alle drei Toten waren unter 20 Jahre alt.

Lesezeit 1 Minute

Linkenbach (dpa) - Drei junge Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße bei der rheinland-pfälzischen Gemeinde Linkenbach getötet worden. Der 19 Jahre alte Fahrer des einen Wagens und seine beiden Mitfahrer - ein 19-Jähriger und eine 16-Jährige - starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach schwer verletzt, darunter ein sieben Jahre altes Kind. 

Der 19-Jährige war mit seinem Auto nach aktuellem Ermittlungsstand am Donnerstagabend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor laut der Mitteilung dadurch die Kontrolle: Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß es demnach mit dem zweiten Auto zusammen, in dem das Kind sowie zwei Menschen im Alter von 30 und 28 Jahren saßen. 

Die drei Schwerverletzten wurden nach dem Unfall im Landkreis Neuwied in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Warum das Auto des jungen Mannes von der Straße abkam, ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-495200/2

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