Nachts öffnen Unbekannte einen Kaninchenstall und töten die Tiere. Andernorts in der Pfalz werden an einem Bahnübergang tote Kätzchen entdeckt. Was die Polizei bislang weiß.

Enkenbach-Alsenborn/Bockenheim (dpa/lrs) - Drei erschlagene Kaninchen im Garten und zwei tote Katzenjunge an einem Bahnübergang: In der Pfalz hat die Kriminalpolizei an gleich zwei Orten Ermittlungen gegen unbekannte Tierquäler eingeleitet.

Die Kaninchen hatten sich in der Nacht zum Dienstag in Enkenbach-Alsenborn nahe Kaiserslautern in einem Stall befunden, als Unbekannte diesen offenbar mit Gewalt öffneten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlugen die Täter demnach mit einem unbekannten Gegenstand auf die Tiere ein. Die Unbekannten ließen die Kaninchen tot im Garten ihrer Besitzer zurück. Welches Motiv hinter der Tat steckte, ist den Ermittlern zufolge noch unklar.

Zwei tote Kätzchen wurden hingegen am vergangenen Freitag gefunden. Entdeckt wurden die etwa sechs Monate alten Katzenjungen laut Polizei an einem Trafohäuschen direkt neben einem Bahnübergang westlich von Worms, zwischen Bockenheim an der Weinstraße und Hohen-Sülzen. «Die vorgefundene Situation lässt nach ersten Ermittlungen keinen Zweifel daran, dass die Tiere Opfer von Tierquälerei geworden sind», so die Beamten.

In beiden Fällen wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.