In der Nacht öffnen Unbekannte gewaltsam einen Kaninchenstall und schlagen auf die Tiere ein. Was die Ermittler bisher wissen.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag nahe Kaiserslautern drei Kaninchen getötet und ihre Körper dann im Garten der Besitzer zurückgelassen. Die Täter hatten den Stall der Vierbeiner in Enkenbach-Alsenborn offenbar mit Gewalt geöffnet, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand auf die Tiere ein.

Noch sei das Motiv der Täter unklar. Ermittelt werde nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Kriminalpolizei suche nach Zeugen.