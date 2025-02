Drei junge Männer verprügeln Passanten in St. Ingbert

St. Ingbert (dpa/lrs) – Weil er drei junge Männer auf ihr Fehlverhalten ansprach, ist ein 39-Jähriger in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) von ihnen attackiert und verletzt worden. Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren hatten am Montagabend in der Nähe eines Supermarkts eine Flasche zerbrochen, wie die Polizei mitteilte. Als der Passant sie darauf ansprach, eskalierte die Situation: Aus einem verbalen Streit wurde ein Gerangel. Ein 20-Jähriger zog dabei ein Messer, der Passant konnte ihn jedoch entwaffnen.

Daraufhin schlugen und traten die drei Männer den Angaben zufolge auf den 39-Jährigen ein – auch, als er am Boden lag. Er wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Angreifer in der Nähe des Tatorts fest und stellte das Messer sicher. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.