Kriminalität
Drei Festnahmen nach Überfall auf Spielhalle
Polizei
Die umfangreichen Ermittlungen führten zu den drei Festgenommenen. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle im Mai hat die Polizei drei Männer festgenommen. Der Betreiber wurde bei der Tat schwer verletzt, die Täter entkamen zunächst mit wenig Bargeld.

Lesezeit 1 Minute

Trier/Bitburg (dpa/lrs) – Nach einem Überfall auf eine Spielhalle im Mai sind drei Männer festgenommen worden. Die Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 26 Jahren seien am Montag an verschiedenen Orten in Trier festgenommen worden, teilte die Polizei nun mit. Sie sollen am 14. Mai eine Spielhalle in Bitburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm überfallen haben.

Bei dem Überfall wurde der Betreiber der Spielhalle nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die maskierten Tatverdächtigen hätten einen niedrigen Bargeldbetrag erbeutet und seien unerkannt entkommen. Umfangreiche Ermittlungen hätten schließlich zu den drei Festgenommenen geführt. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag Untersuchungshaft an.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-390153/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten