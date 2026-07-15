Nach einem Überfall auf eine Spielhalle im Mai hat die Polizei drei Männer festgenommen. Der Betreiber wurde bei der Tat schwer verletzt, die Täter entkamen zunächst mit wenig Bargeld.

Trier/Bitburg (dpa/lrs) – Nach einem Überfall auf eine Spielhalle im Mai sind drei Männer festgenommen worden. Die Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 26 Jahren seien am Montag an verschiedenen Orten in Trier festgenommen worden, teilte die Polizei nun mit. Sie sollen am 14. Mai eine Spielhalle in Bitburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm überfallen haben.

Bei dem Überfall wurde der Betreiber der Spielhalle nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die maskierten Tatverdächtigen hätten einen niedrigen Bargeldbetrag erbeutet und seien unerkannt entkommen. Umfangreiche Ermittlungen hätten schließlich zu den drei Festgenommenen geführt. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag Untersuchungshaft an.