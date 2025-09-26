Ein 66-Jähriger soll drei Angehörige verletzt haben: seine getrennt lebende Ehefrau, einen Mann und ein Mädchen. Die Polizei sucht ihn - und warnt.

Betzdorf (dpa) - Ein 66-Jähriger soll drei Familienmitglieder im Westerwald teils schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei auf der Flucht - und vielleicht bewaffnet. Die Polizei sucht unter Hochdruck nach ihm. Die Tat am Morgen in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) stufte sie als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Laut Polizei in Koblenz wurden eine 61 Jahre alte Frau und ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt. Ein 14 Jahre altes Mädchen wurde leicht verletzt. Bei der Frau handle es sich um die getrennt lebende Ehefrau des Flüchtigen. Der Mann sei ein enger Verwandter. Das Mädchen stamme ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis.

Fahndung mit starken Kräften der Polizei

Dringend tatverdächtig ist ein 66-Jähriger aus Betzdorf im Norden von Rheinland-Pfalz. Laut Polizei verließ er zu Fuß den Tatort. Die Polizei fahndet mit starken Kräften in Betzdorf und Umgebung. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die Waffe, ein Messer, noch bei sich führt», hieß es.

«Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.» Weiter heißt es: Sollte der gesuchte Mann angetroffen werden, rate die Polizei dringend davon ab, ihn anzusprechen.