Drei Esel allein auf der Landstraße unterwegs

Ungewöhnlicher Nachteinsatz für die Polizei im Donnersbergkreis. Die Beamten fangen auf einer Landstraße drei entlaufene Tiere ein.

Oberwiesen/Worms (dpa/lrs) – Drei Esel sind in winterlich kalter Nacht bei Schnee auf einer Landstraße im Donnersbergkreis herumgelaufen. Die Tiere seien in Oberwiesen ausgebüxt und in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs gewesen, berichtete die Polizei in Worms. «Bei Anblick des Streifenwagens kamen sie dann allerdings zur Besinnung und brachen ihre nächtliche Wandertour ab», heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten und die Besitzer der Tiere konnten die Esel nach «kurzer fußläufiger Verfolgung» zurück nach Oberwiesen bringen. Als besonders störrisch erwiesen sich die Esel dabei offenbar nicht.