Drei Erwachsene und ein Kind sterben bei Unfall auf B51

Ein Lastwagen stößt mit einem anderen Auto zusammen, vier Menschen sterben. Darunter ist auch ein Kind. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Windmühle (dpa/lrs) - Vier Menschen sind bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf einer Bundesstraße zwischen Trier und Bitburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Trier mit. Unter den Toten sei auch ein siebenjähriges Mädchen aus Bitburg, das im Auto gesessen habe.

Außerdem seien ein 45 Jahre alter Mann und eine 42 Jahre alte Frau gestorben, die ebenfalls in dem Auto gesessen haben. Auch der 53 Jahre alte Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg sei ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge seien auf der B51 frontal zusammengestoßen. Zur genauen Unfallursache werde noch ermittelt. Dazu sei auch ein Gutachten beauftragt worden.

Für Angehörige sei eine Anlaufstelle im Gemeindehaus in Newel eingerichtet worden, schrieb die Polizei. Laut Polizei waren mehrere Feuerwehren, Notärzte, Rettungswagen und die Notfallnachsorge im Einsatz.

Sperrung voraussichtlich bis in den späten Nachmittag

Am Mittag waren noch Feuerwehrkräfte an der Unfallstelle zugange, sie räumten Unfallteile auf. Der Lastwagen lag neben der Straße auf der Seite und die Leitplanke war sichtbar zerstört. Das zweite Fahrzeug stand quer auf der Fahrbahn, davor hatten die Einsatzkräfte eine Sichtschutzwand aufgebaut, wie ein dpa-Fotograf berichtete.

Zu dem Unfall sei es gegen 9.40 Uhr am Morgen gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Die Fahrzeuge seien auf der Bundesstraße in Höhe Windmühle zusammengestoßen. Bereits am Vormittag hatte die Polizei von einem schweren Unfall gesprochen und darum gebeten, den Ort weiträumig zu umfahren. Es sei zu einem starken Rückstau auf der B51 gekommen, hieß es. Die Bundesstraße bleibe voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt.