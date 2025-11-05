Doppeltes Lottoglück? Erstmals zwei Glücksfeen bei Ziehung

Premiere bei der Lottoziehung: Erstmals präsentieren zwei Glücksfeen gemeinsam die Live-Auslosung. Was die beiden Moderatorinnen dazu sagen.

Saarbrücken (dpa) – Ob zwei Lottofeen doppeltes Glück bedeuten? Das können Tipperinnen und Tipper heute (18.25 Uhr) bei der Live-Ziehung von Lotto 6 aus 49 feststellen. Zum ersten Mal in der 70-jährigen Lotto-Geschichte moderierten zwei Glücksbringerinnen eine solche Ziehung gemeinsam, teilten Saartoto und der Radiosender RPR.1 mit. Neben der Radiomoderatorin Miriam Audrey Hannah sei Franziska Reichenbacher dabei.

Reichenbacher, die seit 1998 als Lottofee bekannt ist, sagte: «Zwei Glücksbringerinnen bei einer Ziehung – das gab es noch nie!» Bis 2013 moderierte Reichenbacher die Live-Ziehung der Gewinnzahlen in der ARD. Mittlerweile steht sie in der Sendung «Lotto am Samstag» im Ersten jeden Samstagabend vor der Kamera.

Für sie sei es «ein echter Gänsehautmoment», sagte Hannah. «Franziska hat Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet – und heute dürfen wir zusammen für das Glück stehen.» Hannah ist seit 2017 bei der Ziehung der Lottozahlen dabei.

Seit 2013 ist die Live-Ziehung nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch im Internet zu sehen: immer mittwochs um 18.25 Uhr und samstags um 19.25 Uhr. Ausgestrahlt wird die Live-Ziehung von einem Studio des Saarländischen Rundfunks in Saarbrücken.