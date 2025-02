Doppelhaushälften nach Brand vorerst unbewohnbar

Nohfelden (dpa/lrs) – Durch den Brand der Dachstühle in zwei Doppelhaushälften in Nohfelden-Eisen (Landkreis St. Wendel) sind beide Einfamilienhäuser stark beschädigt worden und derzeit unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, brannte am Sonntagmorgen ein Gewächshaus im Garten, die Flammen griffen auf das Wohnhaus über. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.