Dönerimbiss in der Mainzer Neustadt gerät in Brand

Mainz (dpa/lrs) – Ein Dönerimbiss in der Mainzer Neustadt ist am Dienstagabend in Brand geraten. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr Mainz mit. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Mitarbeiter des Restaurants bereits versucht, den Brand selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Verletzt wurde niemand.

Wieso das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst noch unklar, so die Polizei Mainz. Die Ermittlungen hierzu würden nun aufgenommen.