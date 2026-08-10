Arbeitskampf
Doch kein Streik bei der Saarbahn heute – aber ab Dienstag
Bahngleise
Die genauen Streikzeiten sollen kurzfristig kommuniziert werden. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Die Saarbahn fährt zum Wochenstart doch nach Plan – Dienstag und Mittwoch drohen Fahrgästen wieder Einschränkungen durch Streiks und Ersatzverkehr.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Der angekündigte elfte Warnstreik bei der Saarbahn beginnt doch nicht am heutigen Montag. Für Dienstag und Mittwoch seien jedoch Streikaufrufe an den Arbeitgeber übermittelt worden, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mitteilte. Die genauen Zeiten, in denen gestreikt werde, würden kurzfristig bekanntgegeben.

Der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn war am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden. Zunächst hatte die Gewerkschaft für diesen Montag einen erneuten Warnstreik ausgerufen. Heute beginnt im Saarland wieder die Schule nach den Sommerferien.

Schienenersatzverkehr bleibt bestehen

«Das hin und her der GDL erklärt sich mir nicht», sagte Saarbahn-Geschäftsführer Karsten Nagel einer Mitteilung zufolge. Statt des vorbereiteten Ersatzkonzepts starte die Saarbahn heute im Regelbetrieb, zeitgleich müsse man sich auf den Streik am morgigen Dienstag vorbereiten. Die Linie S1 soll am Montag regulär fahren, teilte die Saarbahn mit. Aufgrund der kurzfristigen Streikabsage halte die Saarbahn jedoch trotzdem auch an dem bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr mit Bussen fest.

Die Saarbahn bereite für den Streik am Dienstag erneut ein Ersatzkonzept mit eingeschränktem Angebot vor. Geplant seien damit sowohl ein Schienenersatzverkehr mit Bussen als auch ein begrenzter Einsatz der TramTrains.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-507854/1

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