Warum Männer zwischen 15 und 65 Jahren zur DNA-Reihenuntersuchung geladen sind – und wie die Ermittler hoffen, dem Täter durch Verwandtschaftsspuren näherzukommen.

Niederzissen (dpa/lrs) – Mehr als 2.000 Männer sind aufgerufen, bei einer DNA-Reihenuntersuchung im Landkreis Ahrweiler eine Speichelprobe abzugeben. Die Reihenuntersuchung ist Teil der Ermittlungen zum sexuellen Missbrauch einer Siebenjährigen im Juni 2025, wie die Polizei mitteilte. «Die bisherigen Ermittlungen haben leider nicht zur Ermittlung des Tatverdächtigen geführt», so Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz.

Über die DNA-Reihenuntersuchung sollen Erkenntnisse über gewisse Übereinstimmungen gewonnen werden. Denn bei dem DNA-Abgleich lassen sich den Angaben zufolge Verwandtschaftsverhältnisse bis zum dritten Grad erkennen. Bereits im August 2025 hatte es eine DNA-Reihenuntersuchung der Polizei in Oberdürenbach gegeben. Wie viele Männer damals teilnahmen, teilten die Beamten nicht mit. Nun findet eine zweite Untersuchung für eine Reihe weiterer Männer in der Sporthalle Niederzissen statt – vom 23. bis zum 25. Januar.

Der Tatverdächtige sei vermutlich zwischen 30 und 35 Jahren alt, sagte Fachinger. Angeschrieben und zur DNA-Untersuchung eingeladen worden, seien jedoch Männer zwischen 15 und 65 Jahren, auch um mögliche Verwandte zu finden. Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Für Johannes Stürmer war es wichtig teilzunehmen: «Damit der Täter gefasst wird und verurteilt wird. Ganz klar.»

Was war passiert?

Ein siebenjähriges Mädchen soll im Juni 2025 in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) von einem Mann angesprochen und zu einem nahegelegenen Reitplatz gelockt worden sein. Das Mädchen sei körperlich unverletzt, hieß es damals. Seither ermittelt die Kriminalpolizei Mayen wegen eines schweren Sexualdelikts zum Nachteil des Kindes.