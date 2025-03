Digitalisierung der Schule schreitet voran

Stundenpläne und Elternbriefe gibt es schon digital. Die KI-Lernplattform «fobizz» wird an fast allen Schulen in Rheinland-Pfalz genutzt. Was bietet die Digitalisierung noch für die Schulen?

Mainz (dpa/lrs) – Interaktive Lehrbücher, die Online-Schulverwaltung und Lernplattformen mit Künstlicher Intelligenz sind bereits Bestandteile an vielen rheinland-pfälzischen Schulen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will heute (13 Uhr) in Mainz erläutern, an welchen Stellen die Digitalisierung der Schulen im Land weiter vorangetrieben werden soll. Ziel der Landesregierung bleibe dabei, dass die digitalen Tools die Lehrkräfte dabei unterstützten sollen, ihre pädagogischen Kernaufgaben gut zu erfüllen.