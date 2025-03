Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Nikolauspostamt, die saarländische Fastnacht und die traditionelle Waldgenossenschaft Gehöferschaft Wadrill sind in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das habe die Kulturministerkonferenz auf Vorschlag des ehrenamtlichen Fachkomitees der deutschen Unesco Kommission bestätigt, teilte das Kulturministerium in Saarbrücken mit.

«Großartiger Erfolg für unser Saarland»

Die Aufnahme von diesen drei Kulturformen ins Bundesverzeichnis sei «ein großartiger Erfolg für unser Saarland, weil sie tief in unserer Region verwurzelt und nur hier bei uns lebendig sind», teilte Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Die Anerkennung würdige auch «die unermüdliche Arbeit und das Engagement der drei Institutionen, ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter sowie ihrer Mitglieder».

Mit dem Immateriellen Kulturerbe unterstützt die Unesco seit zwanzig Jahren den Erhalt und die Weitergabe lebendiger Traditionen in den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Naturwissen, Handwerkstechnik und mündlicher Überlieferung. Inzwischen gibt es internationale, nationale und regionale Verzeichnisse.

Freude bei den Ausgezeichneten

Dies sei «ein guter Tag für die saarländische Fastnacht – es ist Auftrag und Verpflichtung zur Fortführung und Weiterentwicklung zugleich», sagte der Präsident des Verbands Saarländischer Karnevalsvereine, Stefan Regert. Die saarländische Fastnacht verbinde «Tradition, Vielfalt und Gemeinschaftsgeist».

Die Wadriller Gehöferschaft lebe seit Jahrhunderten eine genossenschaftliche, dörfliche Waldbewirtschaftung, deren Bräuche die Zeiten fast unbeschadet überdauert hätten, sagte Albert Räsch von der Geschichtswerkstatt Wadrilltal. Das Ziel der Gehöferschaft sei die Schaffung, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung gesunder und stabiler Mischwälder.

«Die Aufnahme in das Bundesverzeichnis, und das im 60. Jahr der Kinderbriefaktion in St. Nikolaus, macht uns unfassbar stolz!», teilte Peter Gerecke vom Festausschuss St. Nikolaus für das Nikolauspostamt mit. Aus aller Welt schreiben jedes Jahr Tausende Kinder in der Vorweihnachtszeit an den Nikolaus aus St. Nikolaus.