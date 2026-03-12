Umwelt
Dieselleck im Industriepark – Polizei prüft Ursache
Ausgelaufenes Öl stoppt Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal
Ob ein Schaden für die Umwelt entstanden ist, weiß man noch nicht. (Symbolbild)
Jonas Walzberg. DPA

In einem Industriepark ist aus einer Pipeline Diesel ausgetreten. Vieles ist noch unklar.

Wiebelsheim (dpa/lrs) – Im Industriepark in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine unterirdische Dieselpipeline beschädigt worden. Dabei lief Treibstoff aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr beseitige den ausgelaufenen Gefahrenstoff in einem Großeinsatz. Ob es zu Umweltschäden kam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch zur Ursache für den Vorfall gab es zunächst keine Informationen. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Auch eine Straftat könne bisher nicht ausgeschlossen werden.

