Diesel läuft nach Unfall aus – Anschlussstelle Diez gesperrt

Görgeshausen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall eines Gefahrstofftransporters im Bereich der Anschlussstelle Diez ist der Dieseltank der Zugmaschine aufgerissen worden. Wie die Polizeiautobahnstation Montabaur mitteilte, war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanke touchiert. Dabei sei der Tank beschädigt worden, aus dem Diesel auf die Fahrbahn ausgetreten sei. «Der Tankauflieger mit dem Gefahrstoff wurde nicht beschädigt, sodass hier keine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand», teilte die Polizei mit. Die Anschlussstelle wurde für Reinigungsarbeiten gesperrt.

