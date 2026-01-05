Reinigungsarbeiten
Diesel läuft nach Unfall aus – Anschlussstelle Diez gesperrt
Polizei im Einsatz
Ein Gefahrstofftransporter kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt seinen Dieseltank. Der Tankauflieger bleibt aber unversehrt.

Görgeshausen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall eines Gefahrstofftransporters im Bereich der Anschlussstelle Diez ist der Dieseltank der Zugmaschine aufgerissen worden. Wie die Polizeiautobahnstation Montabaur mitteilte, war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanke touchiert. Dabei sei der Tank beschädigt worden, aus dem Diesel auf die Fahrbahn ausgetreten sei. «Der Tankauflieger mit dem Gefahrstoff wurde nicht beschädigt, sodass hier keine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand», teilte die Polizei mit. Die Anschlussstelle wurde für Reinigungsarbeiten gesperrt.

