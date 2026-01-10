Diese Wintersportgebiete in Rheinland-Pfalz haben geöffnet

Kirburg/Bad Marienberg/Kaltenborn (dpa/lrs) – Das winterliche Wetter spielt auch den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz in die Karten. Geöffnet hat etwa der Skilift des Ski-Club Kirburg im Westerwald. Dort zeigt man sich sehr zufrieden mit dem Wetter – vor allem nach den letzten Jahren freue man sich über die guten Bedingungen. Wenn das Wetter so bleibt, hat der Skilift Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch beim Ski Club Bad Marienberg Unnau am Schorrberg im Westerwald haben zwei Pisten, ein Schlepplift und ein Anfänger-Lift an diesem Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem Wetter sei man auch dort zufrieden: Die Pisten seien Dank des Naturschnees in einem «Top-Zustand».

Laut dem Schneetelefon des Skigebiets Hohe Acht in der Hocheifel können Besucher und Besucherinnen dort sowohl die Langlaufloipe als auch den Rodelhang nutzen. Aufgrund der dortigen Wetterverhältnisse hat der Skilift aber nicht geöffnet.