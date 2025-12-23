Diese Weihnachtsmärkte bleiben nach Heiligabend geöffnet

Glühwein nach den Feiertagen? In Rheinland-Pfalz laden gleich mehrere Weihnachtsmärkte bis in den Januar zum Bummeln ein. Wo die festliche Stimmung länger bleibt.

Mainz (dpa/lrs) – Der vierte Advent ist vorbei und damit schließen auch die meisten Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz. Wer aber von der weihnachtlichen Stimmung nicht genug bekommen kann, hat in manchen Orten auch nach Heiligabend noch Glück.

In Bad Hönningen am Rhein können Besucherinnen und Besucher dem Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels noch bis zum 28. Dezember einen Besuch abstatten. Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt läuft bis zum 29. Dezember, geschlossen bleiben dort lediglich der 24. und 25. Dezember.

Die Mainzer WinterZeit-Märkte am Schillerplatz, im Schloss-Innenhof und am Hauptbahnhof haben – mit einer Unterbrechung vom 24. bis 26. Dezember – noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Auch der Weihnachtsmarkt in Alzey läuft bis zum 30. Dezember, ausgenommen sind dort der 25. und 26. Dezember.

Weihnachtsmärkte im Neuen Jahr

In Rheinland-Pfalz bleiben mehrere Weihnachtsmärkte auch im Januar geöffnet. In Traben-Trabach hat der Mosel-Wein-Nachts-Markt noch bis zum 3. Januar geöffnet. In Koblenz sind sowohl die Stände des Weihnachtsmarkts als auch die des Christmas Gardens auf der Festung Ehrenbreitstein bis zum 4. Januar 2026 in Betrieb.

Über den Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer können Besucher und Besucherinnen noch bis zum 6. Januar schlendern – mit Ausnahme des 25. und 26. Dezembers. Die Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler können zudem bis zum 11. Januar bestaunt werden.