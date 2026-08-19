Moselkern, Oberbillig und Ürzig: Das sind drei von insgesamt 18 Gemeinden, die es als Namenspaten auf die neuen Regionalzüge an der Mosel geschafft haben.

Trier/Perl/Schengen (dpa/lrs) – Die neuen Regionalzüge im Mosel-Lux-Netz tragen künftig die Namen von 18 Ortsgemeinden an der Mosel. Bürger hatten in einem Abstimmungswettbewerb mehr als 10.000 Stimmen abgegeben: Die ersten drei Plätze belegten Moselkern, Neef und Pommern (Kreis Cochem-Zell), wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Die Züge vom Typ Flirt 3 XL fahren seit Dezember 2025 auf den Regionalbahnlinien RB 81 und RB 82 zwischen Trier, Koblenz und Perl-Schengen. Jeder neue Zug lege rund 170.000 Kilometer jährlich entlang der Moselstrecke zurück und befördere dabei im Schnitt etwa 210.000 Reisende.

«Rollende Botschafter für die Gemeinden»

Weitere Namensgeber der Triebfahrzeuge sind demnach Bengel, Bullay, Ediger-Eller, Hatzenport, Kattenes, Klotten, Lehmen, Löf, Müden, Oberbillig, Temmels, Treis-Karden, Ürzig, Wasserliesch und Wellen.

«Wir freuen uns sehr, dass alle unsere neuen MoselLux-Züge künftig Namen tragen und damit als rollende Botschafter für die Gemeinden unterwegs sind», sagte die Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio Mitte, Silke Janser.

Name und Wappen der Gemeinde Moselkern sind beim ersten Zug bereits auf den Zugenden angebracht. Die Kennzeichnung der weiteren Gemeinden soll in den nächsten Wochen erfolgen, hieß es.