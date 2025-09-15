Am 3. Oktober wird Guillaume neuer Großherzog in Luxemburg. Mehrere Staatsoberhäupter kündigen ihr Kommen an. Darunter sind auch Königspaare.

Luxemburg (dpa/lrs) – Zum Thronwechsel in Luxemburg kündigen sich mehrere Staatsoberhäupter aus Europa an. Am 3. Oktober übergibt Großherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren die Amtsgeschäfte an seinen Sohn Guillaume. Der großherzogliche Hof gibt eine erste Liste mit prominenten Gästen aus dem Ausland bekannt.

Aus den Niederlanden werden König Willem-Alexander, Königin Máxima und die Thronfolgerin Catharina-Amalia zu den Feierlichkeiten anreisen, hieß es. Aus Belgien kommen demnach König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth.

Aus Deutschland stehen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gattin Elke Büdenbender auf der Liste. Sie werden wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Macron am abendlichen Gala-Dinner teilnehmen. Die EU wird von Ratspräsident António Costa und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vertreten.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog.