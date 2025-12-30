Diese Babynamen sind im Westen am beliebtesten

Wie soll das Kleine denn heißen? Ein Trend könnte mit dem neuen Papst zu tun haben.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Eltern in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben ihren neugeborenen Kindern im Jahr 2025 am häufigsten die Vornamen Emilia und Noah gegeben. Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz. Beide Bundesländer werden nur gemeinsam erfasst.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten Lia und Ella beziehungsweise Matteo und Leo. Weiter unter den Top-Ten: Sophia, Lina, Emma, Mia, Clara, Malia und Ida. Bei Jungen: Elias, Henry, Emil, Leo, Paul, Theo und Liam.

Ob die neue Beliebtheit des Namens Leo auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun habe, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit. Auf jeden Fall wurde Leo deutlich häufiger vergeben als in den Vorjahren und gehört bundesweit erstmals zu den Top 10.

260.000 Meldungen erfasst

Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus 375 Städten.

Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) heraus – jedoch später als Knud Bielefeld.