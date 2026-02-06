Die Täter entwendeten Bargeld aus Autos, Schmuck aus einem Haus und Werkzeug von einer Baustelle.

Cochem (dpa/lrs) – Bargeld, Schmuck, Werkzeug, Elektrogeräte: Die Polizei berichtet von einer Diebstahlserie in der Eifel. Die Beamten suchen nach Zeugen der Serie, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag begann.

Zuerst wurden in den Ortschaften Wirfus, Zettingen und Eulgem aus mehreren unverriegelten Pkw Bargeld und in einem Fall eine Lautsprecherbox entwendet. In Eulgem wurde aus einem Neubau elektrisches Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen.

Am Donnerstag wurde in Ulmen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu die Terassentüre des Anwesens auf und durchwühlten die Räume. Es wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.