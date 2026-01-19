Es soll ein Ort der Ruhe und Würde sein. Doch offenbar reißen Räuber eine Kupfertür aus einer Mauer und verschwinden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Auf dem Hauptfriedhof von Zweibrücken haben Unbekannte eine 500 bis 600 Kilogramm schwere Eingangstür eines leerstehenden Mausoleums gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, wurde die 125 Jahre alte Tür aus Kupfer aus dem Mauerwerk gerissen. Seitdem sei sie spurlos verschwunden. Mitarbeiter des Friedhofes entdeckten den Diebstahl demnach am Montag, der Zeitpunkt der Tat sei unklar.

Neben dem Schaden am Mauerwerk in geschätzter Höhe von 4.000 Euro betrage der Schätzwert der Tür 8.000 Euro, hieß es. Die Polizei bittet besonders Schrotthändler und andere Entsorgungsbetriebe, bei der Annahme von Gegenständen besonderes Augenmerk auf mögliche Angebote dieser Tür zu richten.