Diebestour durchkreuzt

Koblenz (dpa/lrs) – Der Zeuge ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Durch seine Aufmerksamkeit bekam die Besitzerin ihr wertvolles E-Mountainbike zurück, wie die Polizei berichtete. Das hochwertige Rad war am Sonntag in der Koblenzer Altstadt gestohlen worden. Es war an einer Straße mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer angekettet gewesen. Als Beamte vor Ort die Anzeigen aufnahmen, meldete sich der Zeuge bei der Polizei: Er habe ein solches Fahrrad unverschlossen bei sich im Hinterhof festgestellt, das sei ihm merkwürdig vorgekommen.

«Wie sich nach der Überprüfung herausstellte, handelte es sich tatsächlich um das zuvor gestohlene E-Mountainbike», berichtete die Polizei. «Offenbar wurde es an der Stelle durch den Täter für eine spätere Abholung zwischengelagert.»