Diebe stehlen 248 Bügeleisen aus Lastwagen

Als ein Lastwagenfahrer am frühen Morgen auf dem Rastplatz aufwacht, muss er feststellen: In der Nacht haben sich Diebe an seiner Ladung zu schaffen gemacht.

Stromberg (dpa) – Ganze 248 Bügeleisen haben Diebe in der Nacht aus einem Lastwagen auf einem Rastplatz gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 53 Jahre alte Fahrer erst nach dem Aufwachen an der Autobahn 61 bei Stromberg im Zentrum von Rheinland-Pfalz, dass ein großer Teil seiner Ladung über Nacht abhandengekommen war. Mehr als 27.000 Euro seien die Bügeleisen wert. Die unbekannten Diebe sollen den Verschluss am Anhänger durchgeschnitten haben, um an die Ware zu kommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.