Polizei ermittelt
Diebe am Gartenzaun: Unbekannte sägen Metallfigur ab
Polizeieinsatz
Die Polizei ermittelt jetzt und sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Gegen Mitternacht hört ein Mann von draußen seltsame Sägegeräusche. Am Morgen ist sein Gartenzaun um ein Ornament ärmer.

Edenkoben (dpa/lrs) – Besonders dreiste Diebe haben in Edenkoben nahe Landau mitten in der Nacht eine Zierfigur von einem Gartenzaun abgesägt. Ein Anwohner hatte in der Nacht zum Mittwoch ungewöhnliche Sägegeräusche gehört, sie aber nicht weiter beachtet, wie die Polizei nun mitteilte. Am nächsten Morgen musste er jedoch feststellen: Auf seinem Zaun fehlte plötzlich ein Zierelement aus Metall. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den unbekannten Tätern.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-399519/1

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