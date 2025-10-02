Kaiserslautern (dpa/lrs) – Auf seiner Flucht aus einem Supermarkt hat ein Warendieb der Polizei zufolge einen Ladendetektiv mit einem Christstollen beworfen. Der Täter sei mit Produkten aus dem Kühlregal zusammen mit Komplizen unerkannt entkommen, teilten die Behörden in Kaiserslautern mit.

Demnach hatte der Ladendetektiv am Mittwoch zunächst zwei Männer beobachtet, die Waren aus dem Kühlregal unter ihre Jacken steckten. Als er das Duo am Ausgang ansprach, mischte sich ein weiterer Mann ein, und es kam zu einer Schubserei. In dessen Verlauf flog der Christstollen auf den Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei hoffe bei der Tätersuche auf Zeugen, hieß es.