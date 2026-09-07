Ein Fahrradsattel hat es einem 36-Jährigen angetan. Er schraubt ihn ab, nimmt ihn mit – und bemüht sich um Ersatz.

Landau (dpa/lrs) – Ein 36 Jahre alter Fahrradsatteldieb ist in Landau zum Tatort zurückgekehrt und anschließend gefasst worden. Der Mann habe den Sattel am Sonntagnachmittag von einem am Freibad abgestellten Fahrrad abgeschraubt und gestohlen, teilte die Polizei mit. «Den 36-jährigen Tatverdächtigen plagte offenbar kurze Zeit später das schlechte Gewissen», heißt es im Polizeibericht.

Er kehrte rund eine halbe Stunde nach seinem Diebstahl zurück und wollte einen anderen Sattel auf dem Rad montieren. Dabei traf er auf den Besitzer des Rads und flüchtete zu Fuß. Die verständigte Polizei konnte den Mann in einem nahegelegenen Park stellen. Der 36-Jährige habe dann eingeräumt, dass der Diebstahl keine gute Idee gewesen sei.