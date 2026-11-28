Offenbach (dpa/lrs) – Das Wochenende ist beim Wetter zweigeteilt. Der Samstag bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland längere sonnige Abschnitte, teils ist es bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad, teils herrscht Dauerfrost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. In den Hochlagen wird es windig. Nachts sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus fünf Grad.

Am Sonntag ist es stark bewölkt und von Westen aus breitet sich Niederschlag aus, teils handelt es sich um gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr. Abends regnet es im Westen. Die Höchstwerte liegen zwischen null und drei Grad. Nachts ziehen die Niederschläge nach Osten ab, teils besteht aber weiter Glatteisgefahr.

Die neue Woche beginnt der Vorhersage zufolge bedeckt und mit zwei bis fünf Grad etwas milder. Nachts muss aber weiter mit Glätte gerechnet werden, mahnt der DWD.