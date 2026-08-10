Ferienende
Die Schule geht wieder los
Schulstart in Rheinland-Pfalz
Nach sechs Wochen Sommerferien startet wieder der Unterricht in Rheinland-Pfalz. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Nach sechs Wochen Sommerferien startet wieder der Unterricht. An zwei Schulen mischen sich heute der Ministerpräsident und die Bildungsministerin unter die Schülerinnen und Schüler.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Schluss mit Reisen, Chillen oder Ferienjob: Nach sechs Wochen Sommerferien geht die Schule in Rheinland-Pfalz wieder los. Für insgesamt 552.400 Kinder und Jugendliche startet heute das neue Schuljahr an den 1.661 Schulen im Land. Für die 40.150 Erstklässlerinnen und Erstklässler beginnt allerdings erst am Dienstag in den Grundschulen der Unterricht.

Ministerpräsident Gordon Schnieder und Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (beide CDU) werden sich zum Schulstart unter die Schülerinnen und Schüler mischen. Der Regierungschef – selbst dreifacher Vater – will am Morgen in Mainz die integrierte Gesamtschule Auguste Cornelius besuchen. Eiling-Hütig, Mutter einer Tochter, geht in die Carl-Zuckmayer-Realschule plus in Nierstein.

Mehr Leistung – weniger Handy

Die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin hat angekündigt, den Leistungsgedanke in der Schule mehr in den Mittelpunkt zu rücken: «Leistungsfreude, nicht Leistungsdruck – dieses Leistungsbild ist es, das ich für unsere Schülerinnen und Schüler möchte.»

Ab dem zweiten Schulhalbjahr müssen sich die Kinder und Jugendlichen im Land auf strengere Regeln für den Umgang mit Handys in der Schule einstellen: Ab Februar nächsten Jahres soll es ein Verbot der privaten Nutzung digitaler Endgeräte während der gesamten Zeit in der Schule geben. Das schließt auch die Pausen und die Ganztagsangebote mit ein. Mitgeführte Geräte müssen dann ausgeschaltet und nicht sichtbar in Schränken, Boxen oder Handygaragen verwahrt sein.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-506804/1

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