Koblenz/Pirmasens (dpa/lrs) – Egal, ob als Hase, Ei, Tafel oder Getränk: Schokolade geht immer! Rheinland-Pfalz hat Schoko-Fans einiges zu bieten. Wo kann ich Dinge probieren? Und woran erkenne ich gute Schokolade? Eine Auswahl.

Eintauchen in die Schoko-Welt in der Pfalz

Direkt an der Quelle is(s)t man bei der Schoko-Welt von Wawi in Pirmasens. Beim Werksverkauf gibt es hier Schokoladiges. Neben dem klassischen Osterhasen gibt es laut Unternehmen mehr als 200 Figuren.

«Was die Konsumvorlieben angeht, so bleibt der klassische Osterhase nach wie vor das beliebteste Osterprodukt in Deutschland», sagt Firmenchef Richard Müller. In der Schoko-Welt gibt es auch die sogenannte gläserne Produktion, die Einblicke in die Herstellung der Süßigkeiten gewährt.

Von der Bohne bis zur Tafel in Koblenz

Den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade kann man im Cahua in Koblenz verfolgen. In der kleinen Fabrik wird Schokolade handwerklich hergestellt. Hier gibt es Kakaobohnen, Kakaopulver und fertige Schokolade zu kaufen. Zu Ostern gibt es extra ein XXL-Osterei.

Die Inhaber bieten zudem Workshops an, bei denen über die Geschichte des Kakaos, die Anbaugebiete und die Herstellung gesprochen wird. Passend dazu gibt es etwa Wein- und Schokoladen-Workshops. Im Laden in der Koblenzer Altstadt können Besucherinnen und Besucher am Wochenende auch frisch gemachte heiße Schokolade trinken.

Osterhasen im Supermarkt – die Form macht's teurer

Die Verbraucherzentrale berichtet: «Marken-Osterhasen kosten bis zu dreimal mehr als die Osterprodukte der Discounter-Eigenmarken.» Das zeige eine aktuelle Stichprobe, schreibt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Besonders Mini-Figuren seien teurer. Sie rät daher, immer den 100-Gramm-Preis zu vergleichen.

«Der Vergleich der absoluten Preise zwischen Tafelschokolade und Osterhase zeigt bei den Markenprodukten: Tafelschokolade mit dem gleichen Anteil von Kakao ist im Vergleich zu den Osterhasen 1,00 Euro bis 1,50 Euro günstiger», schreibt die Zentrale. «Im Vergleich dazu muss für die Osterhasen der Discounter 50 Cent bis 1 Euro mehr als für die Tafelschokolade mit den gleichen Zutaten gezahlt werden.»

Schokolade für alle – trotz Allergien

«Einen Ort zu schaffen, an dem jeder Schokolade findet», das ist laut Homepage die Idee hinter dem Schoko-Wunderland an der Grenze zum Saarland. «Egal welche Allergien oder Unverträglichkeiten, niemand soll auf Schokolade verzichten müssen.»

Es sei für Allergiker immer noch ein Problem in Deutschland, Schokolade zu finden, vor allem «für Kinder, die an Weihnachten und Ostern dann leer ausgehen», sagt Gründer Kim-Rudolf Mayer. Bei ihm bestellen viele Familien für ihre Kinder. Ein Verkaufserfolg: nussfreier Brotaufstrich mit Haselnussgeschmack.

Auf der Homepage lässt sich direkt nach Unverträglichkeiten filtern: Es gibt laktosefreie, sojafreie, mandelfrei und glutenfreie Schokoladenprodukte. Auch Osterhasen, vegane Ostereier und Schoko-Lollis werden hier angeboten. Laut Mayer kommen die Produkte aus Finnland.

Wie erkenne ich gute Schokolade?

«Die Inhaltsliste ist tatsächlich der erste Indikator», erklärt die Schokoladen-Sommelière Franka Rössel aus der Manufaktur Cahua in Koblenz. «Da kann man schon, bevor man das Geld ausgibt, einfach wissen, ob es das Geld wert ist.» Doch worauf muss man da genau achten?

«Sobald man irgendwas drin hat, was man nicht selber in der Küche verwenden würde, ist das günstiger gemacht», sagt die Schokoladen-Sommelière. «Egal, ob das Butterreinfett, Sheabutter, Palmfett ist, ob's irgendwelche Milchpulver-Arten sind, irgendwelche Aromen. Lecithin ist auf jeden Fall der größte Indikator darauf, dass es nicht handwerklich hergestellt wurde, sondern industriell.»

Und wenn die Schoki schon vor einem liegt? «Wenn die Schokolade so zwischen den Fingern schmilzt, ziemlich schnell auch ein bisschen cremig ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Fremdfette drin sind und auch viele Zutaten abseits von Kakaobutter», erklärt sie. Fremdfette schmelzen bei niedrigeren Temperaturen als Kakaobutter. «Kakaobutter ist eigentlich das, was dafür sorgt, dass die Schokolade so fest ist.»