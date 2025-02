Die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten

Mainz (dpa/lrs) – Für die Bundestagswahl setzen die rheinland-pfälzischen Parteien vor allem auf Spitzenpersonal aus dem Bund und bewährte Köpfe: Auf den Landeslisten für die Abstimmung am 23. Februar finden sich auf Platz eins viele Politikerinnen und Politikern, die bereits im Bundestag als Abgeordnete vertreten sind:

CDU

Die CDU geht mit der Bundesschatzmeisterin und ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an der Spitze in die Bundestagswahl. Die 52-Jährige war in den Jahren 2010 bis 2022 Landesvorsitzende der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz. Das Amt der Fraktionschefin im Landtag besetzte sie von 2011 bis 2018.

SPD

Die 50 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Tanja Machalet steht auf dem Spitzenplatz der SPD in Rheinland-Pfalz. Machalet ist rentenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Montabaur ins Parlament gewählt.

Grüne

In einer Kampfabstimmung von zwei Bundestagsabgeordneten setzte sich Misbah Khan bei den Grünen auf einem Parteitag für die Listenaufstellung durch. Die 35-Jährige war von November 2019 bis März 2022 Landesvorsitzende der Grünen. Im Bundestag sitzt Khan seit dem Jahr 2021.

AfD

Den stellvertretenden Fraktionschef im Bundestag, Sebastian Münzenmaier, hat die rheinland-pfälzische AfD auf den Spitzenplatz für die Bundestagswahl gesetzt. Der 35-Jährige hatte bei der Nominierung keinen Gegenkandidaten. Münzenmaier ist auch Vize-Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz und sitzt seit dem Jahr 2017 im Bundestag.

FDP

Im Bundestagswahlkampf setzt die rheinland-pfälzische FDP auf Carina Konrad als Spitzenkandidatin. Die 42-jährige Bundestagsabgeordnete aus dem Hunsrück sitzt seit dem Jahr 2017 im Parlament in Berlin. Konrad ist Vize-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundestagsfraktionschefin der Liberalen.

Freie Wähler

Rudolf Rinnen aus Bitburg ist der Top-Kandidat der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz für den Bundestag. Der 64-Jährige sitzt im Bitburger Stadtrat. Bevor die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion der Freien Wähler aufgelöst wurde, war Rinnen dort Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Linke

Der Sozialmediziner Gerhard Trabert ist der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen Linken. Der 64-Jährige erlitt jedoch Anfang des Jahres mehrere Schlaganfälle. Trotz seiner schweren Erkrankung blieb er Spitzenkandidat. Wahlkampftermine nimmt der gebürtige Mainzer, der sich seit vielen Jahren in der Obdachlosenhilfe sowie an vielen Orten der Welt für die Flüchtlingshilfe engagierte, jedoch nicht mehr wahr.

BSW

Der Bundestagsabgeordnete und frühere Linken-Landesvorsitzende Alexander Ulrich steht für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz auf Platz eins der Landesliste. Der 54-Jährige stammt aus Kusel und ist seit Herbst vergangenen Jahres Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des BSW.