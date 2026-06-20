Mit einer bunten Feier in Saarbrücken enden die Special Olympics. Mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten haben eine Woche lang in 27 Sportarten ihr Bestes gegeben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer Abschlussfeier in Saarbrücken gehen am Samstag (16.00 Uhr) die nationalen Sommerspiele der Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung zu Ende. Auf dem Tbilisser Platz erwartet die Sportler, Helfer, Familien und Besucher ein buntes Programm mit Musik und Rückblicken auf die sportliche Woche, teilten die Veranstalter mit.

Bei den Special Olympics waren seit Montag mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten in 27 Sportarten angetreten. Für das Saarland war es das größte Sportevent seiner Geschichte. Laut Veranstalter handelte es sich zudem um das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland.

Die Wettbewerbe fanden im ganzen Saarland und in der französischen Nachbarstadt Forbach statt. Rund 100.000 Besucher waren erwartet worden. Bei der Abschlussfeier wird die Special Olympics Flamme gelöscht.