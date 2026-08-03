Bis zu 37 Grad sollen es am Montag werden. Auch Gewitter sind möglich.

Barweiler (dpa/lrs) – Zu Beginn der Woche steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bis zu 37 Grad – immer wieder gibt es auch Gewitter. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Der Montag wird laut der Vorhersage erst sonnig, bevor am Nachmittag und Abend Wolken aufziehen und es gewittern kann. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen seien möglich. Die Nacht zum Dienstag bringe kaum Abkühlung, in Ballungsräumen seien es 23 Grad.

Im Laufe des Dienstags kann es immer wieder Gewitter geben, die in der Nacht nachlassen. Tagsüber erreichen die Temperaturen laut DWD 31 bis 36 Grad, nachts 18 bis 22 Grad.

Am Mittwoch ist es laut DWD überwiegend trocken, nachmittags kann es örtlich Schauer geben. Es bleibe heiß bei bis zu 34 Grad. Abkühlung gibt es in der Nacht zum Donnerstag mit 13 bis 18 Grad.