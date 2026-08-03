Wetter
Die Hitze bleibt in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz
Der Montag wird laut der Vorhersage erst sonnig, bevor am Nachmittag und Abend Wolken aufziehen und es gewittern kann.
Andreas Arnold. DPA

Bis zu 37 Grad sollen es am Montag werden. Auch Gewitter sind möglich.

Lesezeit 1 Minute

Barweiler (dpa/lrs) – Zu Beginn der Woche steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bis zu 37 Grad – immer wieder gibt es auch Gewitter. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Der Montag wird laut der Vorhersage erst sonnig, bevor am Nachmittag und Abend Wolken aufziehen und es gewittern kann. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen seien möglich. Die Nacht zum Dienstag bringe kaum Abkühlung, in Ballungsräumen seien es 23 Grad.

Im Laufe des Dienstags kann es immer wieder Gewitter geben, die in der Nacht nachlassen. Tagsüber erreichen die Temperaturen laut DWD 31 bis 36 Grad, nachts 18 bis 22 Grad.

Am Mittwoch ist es laut DWD überwiegend trocken, nachmittags kann es örtlich Schauer geben. Es bleibe heiß bei bis zu 34 Grad. Abkühlung gibt es in der Nacht zum Donnerstag mit 13 bis 18 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-476228/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten