Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche startet regnerisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Sonntag bleibt es zunächst noch niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad ist mit dichter Bewölkung zu rechnen.

Der Montag startet dann mit dichter Bewölkung und ostwärts durchziehendem Regen. Im Tagesverlauf könnte es dann von Westen etwas auflockern, bevor es erneut zu gebietsweisen Schauern kommt. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Zeitweise kann es zu frischem Wind und starken Böen aus südlicher Richtung kommen.

Am Dienstag bleibt es weiterhin stark bewölkt. Immer wieder kommt es zu Schauern. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Montag sind auch Gewitter weiterhin möglich.