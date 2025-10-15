Nebel und dichte Wolken prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wo es Chancen auf Sonne gibt und wie sich die Temperaturen entwickeln.

Offenbach (dpa/lrs) – Nebel und Wolken begleiten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet örtlich mit dichtem Nebel, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Sichtweite liegt teils unter 150 Metern. Nachdem sich der Nebel am Morgen auflöst, ist weiterhin mit dichter Bewölkung zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Sprühregen kommen. In der Südhälfte sind im Tagesverlauf auch Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 18 Grad.

Der Donnerstag startet erneut mit Nebel, der sich am Vormittag auflöst. Anschließend bleibt es erneut stark bewölkt, auch etwas Sprühregen ist nicht ausgeschlossen. Im Süden sind die Chancen auf Wolkenlücken und etwas Sonne am größten. Die Temperaturen liegen zwischen zwölf und 16 Grad. Am Freitag halten sich weiterhin Wolken und etwas Sprühregen. Mit elf bis 15 Grad wird es etwas kühler.