Mainz (dpa/lrs) – Umarmung und Küsse von seiner Frau, Anerkennung vom älteren Bruder Patrick und Applaus von der ganzen Familie auf der Zuschauertribüne: «Das ist ein bewegender Moment», sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bei der Vereidigung seines jüngeren Bruders Gordon zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz in Mainz.

«Jetzt kann erst mal gefeiert werden und dann kommt die Verantwortung», sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Das ist jetzt ein Neuanfang und ab heute geht es los!»

Diane Schnieder: «Diesen Einsatz liebe ich an ihm»

«Mit dem heutigen Tag beginnt auch für uns als Familie ein neues Kapitel, sicherlich auch mit vielen neuen Herausforderungen», sagte Gordon Schnieders Frau Diane. Aber sie freue sich darauf. «Mein Mann brennt für Rheinland-Pfalz, er ist fest entschlossen, sein Amt zu nutzen, um das Land nach vorne zu bringen», sagte sie. «Diese Leidenschaft und diesen Einsatz liebe ich an ihm.» Ihr Mann wisse auch, dass seine Familie und seine Freunde ihm jeden Tag «Kraft und Rückhalt geben».

Gordon Schnieder ist Vater dreier Kinder und wohnt mit drei Generationen unter einem Dach in der Vulkaneifel.

Zwei Brüder in wesentlichen politischen Regierungsämtern – das gab es in Deutschland selten, viele denken da an Bernhard (CDU/1932-2025) und Hans-Jochen Vogel (SPD/ 1926-2020). «Da müssen wir uns jetzt mal dran gewöhnen», sagte Patrick Schnieder. «So haben wir da nie draufgeschaut. Das wird sich jetzt ergeben, glaube ich.» So etwas male man sich vorher nicht aus. «Auch mein Amt war nicht geplant, das ergibt sich dann.»

Patrick Schnieder: «Wahlergebnis deutlich überm Durst»

Das Wahlergebnis sei «deutlich überm Durst», auch wenn nicht alle CDU- und SPD-Abgeordneten für Schneider stimmten. Er erhielt acht Stimmen weniger als die Koalition hat. «Ich glaube, dass die Koalitionäre sehr gut miteinander zusammenarbeiten werden. Das haben sie bei den Koalitionsverhandlungen schon gezeigt», sagte Patrick Schnieder. Es gehe – wie im Koalitionsvertrag festgelegt – vor allem um Bildung, Kommunen, innere Sicherheit. «Es gibt viel anzupacken!»