Bad Kreuznach
Diakon sperrt sich aus – Polizei rettet Gottesdienst
Kirchen bereiten sich auf Ostern in der Pandemie vor
Plötzlich stand der Diakon vor verschlossener Kirchentür. (Symbolbild)
Nicolas Armer. DPA

Der Gottesdienst droht auszufallen – bis die Polizei eingreift. In Bad Kreuznach öffnen Beamte die Tür der Heilig Kreuz Kirche, nachdem sich der Diakon ausgesperrt hatte.

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Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am Sonntag in Bad Kreuznach gerufen worden. Der Diakon der katholischen Heilig Kreuz Kirche hatte sich aus dem Gotteshaus ausgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Schlüssel steckte von innen im Schloss, auch sein Handy und weitere Schlüssel befanden sich noch in der Kirche.

Weil der Hausmeister nicht erreichbar war und der Gottesdienst auf der Kippe stand, wandte sich der Diakon an die Polizei. Die Beamten entschieden sich kurzerhand, die Tür selbst zu öffnen. Mit Erfolg: Wenig später konnte der Gottesdienst wie geplant beginnen.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-339648/1

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