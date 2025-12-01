DFB-Pokal: Kaiserslautern reist selbstbewusst nach Berlin

Der FCK will im Pokal bei Liga-Konkurrent Hertha BSC ins Viertelfinale einziehen. Trotz zuletzt schwacher Leistung beim Spiel in Braunschweig gibt sich Trainer Lieberknecht kämpferisch.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im einzigen Zweitliga-Duell des DFB-Pokal-Achtelfinales will der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) bei Hertha BSC die nächste Runde erreichen. Trotz der schlechten Leistung bei der 0:2-Niederlage in Braunschweig am vergangenen Samstag geht FCK-Trainer Torsten Lieberknecht die Aufgabe selbstbewusst an.

«Es liegt an der Mannschaft, eine Reaktion zu zeigen. Wir haben bereits in der Liga gegen Hertha gespielt und gesehen, wo ihre Stärken liegen. Besonders dann, wenn wir keine saubere Restabsicherung hatten», sagte der 52-Jährige. «Trotzdem haben wir in diesem Spiel auf Augenhöhe agiert, weshalb auch Hertha sich auf uns einstellen muss. Wir machen uns nicht kleiner als wir sind. Wir wollen eine Runde weiterkommen.»

Der FCK, der erst am Dienstagvormittag mit dem Flugzeug nach Berlin reist, muss in der Hauptstadt auf die verletzten Simon Asta, Kenny Prince Redondo, Mahir Emreli, Jisoo Kim und Paul Joly verzichten. Der zuletzt in der Liga gesperrte Maxwell Gyamfi wird, wie Lieberknecht bestätigte, in die Startelf zurückkehren.