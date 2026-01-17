Die Weinbranche steckt in einer tiefen Krise. Das Deutsche Weininstitut mit seiner neuen Chefin versucht den Absatz anzukurbeln - und bekommt Unterstützung von Ministerin Schmitt.

Bodenheim/Berlin (dpa/lrs) – Das Deutsche Weininstitut (DWI) bekommt für seine Kampagne zur Image- und Absatzförderung deutscher Weine eine Million Euro von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Das berichtete das DWI von der Grünen Woche in Berlin. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte bereits im vergangenen Jahr rund eine Million Euro dafür angekündigt.

«Die Bündelung der finanziellen Mittel steigert das Potenzial, Marktanteile sowohl für die rheinland-pfälzischen als auch für alle anderen deutschen Weinerzeuger zurückzugewinnen», sagte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) laut Mitteilung.

Mit der Kampagne sollen Menschen über «attraktive Konsum- und Lifestylemomente» erreicht werden, wie DWI-Chefin Melanie Broyé-Engelkes ankündigte. Dabei würden Social Media, Events und gezielte Werbemaßnahmen an Verkaufsorten kombiniert.

Im nordrhein-westfälischen Lebensmitteleinzel- und Weinfachhandel sei dazu im Dezember eine Testkampagne gelaufen. Die Ergebnisse flössen in die Konzeption der Kampagne mit ein, die im zweiten Quartal 2026 starten und Verbraucher außerhalb der Weinbaugebiete ansprechen soll.