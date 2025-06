Bad Ems (dpa/lrs) – In den ersten vier Monaten des Jahres sind in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis April seien 44 Menschen ums Leben gekommen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Das seien elf Menschen mehr als in den ersten vier Monaten 2024.

«Der starke Anstieg bei den Getöteten kommt vor allem aus dem Bereich der Pkw-Unfälle», teilte das Landesamt mit. «Hier hat sich die Zahl der Getöteten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt.»

Die Zahl der Schwerverletzten stieg um 2,8 Prozent auf 665, hieß es. Zudem habe es mit 4.401 rund 4,4 Prozent mehr Leichtverletzte gegeben. Immerhin: Die Zahl der Unfälle ging in den ersten vier Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent zurück, hieß es. Von Januar bis April dieses Jahres gab es demnach rund 43.900 Unfälle im Land.