ÖPNV
Deutlich mehr Elektrobusse in Rheinland-Pfalz
Elektrobus
Die Flotte an E-Bussen in Rheinland-Pfalz wächst. (Archivbild)
Marcus Brandt. DPA

237 Elektrobusse fahren inzwischen durch Rheinland-Pfalz – viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Sie sind in der Anschaffung zwar teurer als andere Busse – dennoch dürften sie sich rechnen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Insgesamt 237 Elektrobusse sind derzeit in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das sind deutlich mehr als in früheren Jahren, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion hervorgeht. 2025 waren es noch 123 gewesen, 2023 lediglich 56.

Das Ministerium verweist in der Antwort auf Untersuchungen eines Ingenieur- und Beratungsunternehmens. Demnach sei ein batterieelektrischer Bus über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs betrachtet künftig die wirtschaftlichere Lösung für den Linienverkehr als ein Bus mit Verbrennungsmotor.

Höhere Anschaffungs-, niedrigere Energie- und Wartungskosten

Die höheren Anschaffungskosten eines E-Busses würden über die Lebensdauer wegen der niedrigeren Energie- und Wartungskosten weitgehend kompensiert, erklärte das Ministerium. Damit genau dieser Effekt bestmöglich ausgeschöpft werden könne, sei von der EU der maximal zulässige Vergabezeitraum für Linienbusverkehre auf 15 Jahre erhöht worden.

«Hiervon haben in Rheinland-Pfalz auch kommunale Aufgabenträger bei Vergabeverfahren Gebrauch gemacht, um eine längere Abschreibung von Investitionen zu ermöglichen, was die Wirtschaftlichkeit eines Linienbündels erhöht.» Mit Linienbündel ist das Paket an Buslinien gemeint, dass im Zuge eines Verfahrens vergeben wurde.

© dpa-infocom, dpa:261106-930-953039/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten