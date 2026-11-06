237 Elektrobusse fahren inzwischen durch Rheinland-Pfalz – viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Sie sind in der Anschaffung zwar teurer als andere Busse – dennoch dürften sie sich rechnen.

Mainz (dpa/lrs) – Insgesamt 237 Elektrobusse sind derzeit in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das sind deutlich mehr als in früheren Jahren, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion hervorgeht. 2025 waren es noch 123 gewesen, 2023 lediglich 56.

Das Ministerium verweist in der Antwort auf Untersuchungen eines Ingenieur- und Beratungsunternehmens. Demnach sei ein batterieelektrischer Bus über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs betrachtet künftig die wirtschaftlichere Lösung für den Linienverkehr als ein Bus mit Verbrennungsmotor.

Höhere Anschaffungs-, niedrigere Energie- und Wartungskosten

Die höheren Anschaffungskosten eines E-Busses würden über die Lebensdauer wegen der niedrigeren Energie- und Wartungskosten weitgehend kompensiert, erklärte das Ministerium. Damit genau dieser Effekt bestmöglich ausgeschöpft werden könne, sei von der EU der maximal zulässige Vergabezeitraum für Linienbusverkehre auf 15 Jahre erhöht worden.

«Hiervon haben in Rheinland-Pfalz auch kommunale Aufgabenträger bei Vergabeverfahren Gebrauch gemacht, um eine längere Abschreibung von Investitionen zu ermöglichen, was die Wirtschaftlichkeit eines Linienbündels erhöht.» Mit Linienbündel ist das Paket an Buslinien gemeint, dass im Zuge eines Verfahrens vergeben wurde.