Das spätsommerliche Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland scheint vorbei. Ein Wetterumschwung wird erwartet. Wie ungemütlich werden die nächsten Tage?

Offenbach (dpa/lrs) – Regen, einzelne Gewitter und viele Wolken: Auf den goldenen Oktoberstart folgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nun kühlere Herbsttage. Heute soll es zunächst noch heiter bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages kommen demnach aber dichtere Wolken auf.

Ab dem Abend erwarten die Meteorologen dann einzelne starke Gewitter sowie teils kräftigen Regen. In der Nacht soll es örtlich auch Starkregen geben.

Bis zu 17 Grad

In den Tagen darauf klettert das Thermometer laut DWD nur noch auf allerhöchstens 17 Grad. Der Donnerstag startet demnach grau und regnerisch. Später soll es wechselnd bewölkt werden mit einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern.

Am Freitag lässt sich anfangs noch blauer Himmel blicken, aber im Verlauf des Tages ziehen wieder dichtere Wolken und Regen auf, wie es hieß. Auch am Samstag regnet es laut der Vorhersage zeitweise und es könnte vereinzelt wieder blitzen und donnern.