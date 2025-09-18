Der Sommer kommt noch einmal nach RLP und ins Saarland

Die nächsten Tage werden sonnig, dazu steigen die Temperaturen teils auf über dreißig Grad.

Barweiler (dpa/lrs) – Es wird spätsommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag und Samstag liegen die Temperaturen bei knapp 30 Grad. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstag ist es nördlich der Mosel zunächst wolkig, sonst aber meistens schon sonnig. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 22 bis 26 Grad, im höheren Bergland um die 20 Grad.

Der Freitagmorgen ist mancherorts nebelig, der weitere Tag bringt aber anschließend viel Sonne. Dabei wird es bis zu 29 Grad warm, wie der DWD schreibt. Nachts kühlt es ab auf 11 bis 16 Grad. Der Samstag wird aber ebenso sommerlich warm wie der Vortag bei bis zu 31 Grad. Ab dem Nachmittag kann es in der Eifel zuziehen, eventuell gibt es leichte Schauer.

Am Sonntag zieht sich der Spätsommer vorerst zurück: Es regnet und gibt vereinzelt Gewitter bei 17 Grad in der Eifel und bis zu 26 Grad am Oberrhein.