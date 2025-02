Der oberste Kassenprüfer schaut ganz genau hin

Mainz (dpa/lrs) – Der Landesrechnungshof gilt als der oberste Kassenprüfer in Rheinland-Pfalz. In seinem Jahresbericht schaut er Ministerien und Behörden auf die Finger und prüft, ob diese wirtschaftlich und ordnungsgemäß handeln. In dem am Dienstag (10.00 Uhr) in Mainz vorgestellten Jahresbericht wird Rechnungshofpräsident Marcel Hürter zahlreiche Beispiele vorstellen, bei denen nach Einschätzung der Kassenprüfer Steuergelder verschwendet oder falsch eingesetzt wurden. Unter die Lupe genommen wird auch die Entwicklung des Landeshaushalts.

