Der Mainzer Rosenmontagszug rollt

Ausgelassene Stimmung und bunte Kostüme: Die Straßenfastnacht erreicht ihren Höhepunkt. Zum Rosenmontagszug in Mainz werden Hunderttausende erwartet.

Mainz (dpa) - Helau-Rufe, Konfetti und Blasmusik: Der Mainzer Rosenmontagszug hat sich bei strahlendem Sonnenschein pünktlich um 11.11. Uhr in Bewegung gesetzt. Hunderttausende Narren werden am Straßenrand und auf dem Schillerplatz erwartet, um dem neun Kilometer langen Lindwurm zuzujubeln, der sich stundenlang durch die Domstadt schlängelt.

Die Zugstrecke geht 7,2 Kilometer durch die Innenstadt. Angemeldet sind rund 9.500 Teilnehmer. Der Zug hat 140 Nummern, darunter sind 47 Musikgruppen sowie 90 Träger von Fahnen und den typischen Mainzer Schwellköppen.

Motivwagen mit Trump, Putin und der zerbrochenen Ampel

Zehn Motivwagen gehören auch zum Zug. Sie nehmen in diesem Jahr unter anderem die zerbrochene Ampel-Koalition, den US-Präsidenten Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und den in Mainz bestens bekannten Fußballtrainer Jürgen Klopp mit bissigem Humor auf die Schippe.

Das Motto der Kampagne 2025 lautet: «In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett». Damit wird an die Zugplakette erinnert, die in den Wochen davor gekauft werden kann und die zur Finanzierung des Zuges beiträgt.