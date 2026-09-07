Heute noch Sonne und Wärme, ab Dienstag sinken die Temperaturen dann spürbar. Was der Wetterdienst für die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vorhersagt.

Barweiler (dpa/lrs) – Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland recht warm und freundlich. Heute scheint häufig die Sonne und es bleibt meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Einzelne Schauer und Gewitter seien allerdings nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 32 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Dienstag ziehen dichtere Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad. Am Dienstag soll das Wetter zunächst ähnlich wie am Vortag bleiben. Allerdings kühlt es merklich ab: Die Temperaturen dürften nur noch zwischen 22 und 26 Grad liegen.

In der Nacht zum Mittwoch kann es zeitweise regnen. Am Mittwoch verschlechtert sich das Wetter voraussichtlich zunehmend und die Temperaturen erreichen der Prognose zufolge nur noch 17 bis 22 Grad.