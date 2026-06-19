Wetter
Der Freitag wird heiß und gewittrig
Unwetter – Mainz
Örtlich kann am Freitag reichlich Regen runterkommen. (Archivfoto)
Tim Würz. DPA

Temperaturen von deutlich über 30 Grad sowie Blitz und Donner - zwischen Eifel, Westerwald, Saarland und Pfalz tut sich einiges am Himmel.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Hitze und Gewitter bringt der Freitag den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet bis zu 37 Grad und spricht von einer starken Wärmebelastung unterhalb von 600 Metern.

In der Eifel und an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen kann es schon früh am Tag blitzen und donnern, auch Starkregen und Hagel sind den Meteorologen zufolge möglich.

Ansonsten ziehen laut DWD vor allem am Nachmittag und Abend Gewitter auf, bei Sturmböen können lokal bis zu 40 Liter Regen auf den Quadratmeter in einer Stunde herunterkommen. Mancherorts dürften die Gewitter bis in die Nacht zum Samstag anhalten.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-247525/1

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